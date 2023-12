BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich BAT

08.12.23 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 23,26 GBP.

Um 15:52 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 23,26 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 23,32 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,06 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.521.158 BAT-Aktien den Besitzer. Am 09.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,11 GBP an. Gewinne von 46,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.12.2023 Kursverluste bis auf 22,33 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,01 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,56 GBP je BAT-Aktie an. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BAT wird am 08.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen. Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,78 GBP je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BAT-Aktie Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht Abschläge Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

