Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Nachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 01.06.2022 16:22:00 Uhr 0,2 Prozent. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,64 EUR. Zuletzt wechselten 1.381.705 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 1,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,91 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 51,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,92 EUR.

Bayer ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,59 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 14.639,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Bayer am 04.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bayer.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

