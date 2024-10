Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag gestärkt

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 30,77 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 30,77 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 30,77 EUR. Bei 30,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.856 Bayer-Aktien.

Am 03.10.2023 markierte das Papier bei 45,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 32,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Abschläge von 18,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 32,25 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,07 EUR je Aktie belaufen.

