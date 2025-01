Bayer Aktie News: Bayer wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 19,26 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 19,26 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 18,95 EUR. Mit einem Wert von 19,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.765.234 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 46,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 4,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,985 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 27,22 EUR.

Am 12.11.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR gegenüber -4,65 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,93 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

