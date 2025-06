Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittag fester

So entwickelt sich Bayer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 24,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 24,99 EUR zu. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 25,16 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 744.764 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,19 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 35,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,51 EUR.

Bayer gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,20 Prozent zurück. Hier wurden 13,74 Mrd. EUR gegenüber 13,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Bayer-Aktie