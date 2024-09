Blick auf Aktienkurs

Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

02.09.24 09:24 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 28,14 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Bayer 27,99 EUR 0,07 EUR 0,25% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 28,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,22 EUR. Zuletzt wechselten 143.214 Bayer-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 51,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 45,18 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 11,28 Prozent wieder erreichen. Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,89 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 06.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,14 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11,04 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren. Die Bayer-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,07 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie So schätzen die Analysten die Zukunft der Bayer-Aktie ein DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr gekostet Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com