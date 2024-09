Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 28,16 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 28,16 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,30 EUR aus. Bei 28,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 407.055 Bayer-Aktien.

Am 12.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Mit einem Kursverlust von 11,35 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 31,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,07 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

