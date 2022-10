Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Bayer 47,61 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 47,61 EUR. Bei 47,66 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 443.624 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 29,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,91 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 8,44 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75 EUR an.

Am 04.08.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,61 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 12.819,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.854,00 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,86 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

