Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag kaum verändert

Bei der Bayer-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 52,63 EUR. Bei 52,81 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 52,50 EUR. Bei 52,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 345.417 Stück.

Am 07.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,24 EUR. 27,76 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 46,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 11,27 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,90 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 11.05.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 14.389,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 14.639,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Bayer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,99 EUR je Aktie belaufen.

