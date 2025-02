Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 21,29 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 21,29 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 21,41 EUR. Bei 21,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.667.042 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 45,75 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,41 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 13,52 Prozent sinken.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,13 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück

Börse Frankfurt: DAX schwächelt mittags