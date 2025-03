Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag mit Verlusten

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 24,36 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 24,36 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,31 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.015.829 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,13 EUR.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,97 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Bayer am 13.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

