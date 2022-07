Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,86 EUR

Um 07.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 56,71 EUR. Bei 57,04 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,74 EUR. Bisher wurden heute 874.319 Bayer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,17 Prozent.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 76,69 EUR.

Am 10.05.2022 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.639,00 EUR im Vergleich zu 12.328,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 7,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

