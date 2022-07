Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,90 EUR

Das Papier von Bayer legte um 08.07.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 57,52 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 57,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 56,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.475.252 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 15,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,69 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.639,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 7,34 EUR je Aktie aus.

