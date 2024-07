Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Dienstagnachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 25,53 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 25,53 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 25,43 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,88 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.875.146 Aktien.

Am 02.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,77 Prozent. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 2,21 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,80 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,39 Mrd. EUR gelegen.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag fester

Minuszeichen in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten