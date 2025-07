Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag gefragt

Kurs der Bayer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 27,27 EUR zu.

Die Bayer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 27,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 27,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 582.862 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,43 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,40 EUR fest.

