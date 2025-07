Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 27,49 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 27,49 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 27,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,15 EUR. Zuletzt wechselten 1.226.809 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 11,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 33,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,43 EUR an.

Am 13.05.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,40 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

