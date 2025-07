Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,53 EUR nach oben.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 27,53 EUR. Bei 27,80 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 27,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 490.795 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,73 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,43 EUR an.

Am 13.05.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,32 EUR gegenüber 2,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Bayer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,40 EUR fest.

