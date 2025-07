Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag stärker

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,62 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 27,62 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 27,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 27,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100.496 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 12,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,45 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,43 EUR.

Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,32 EUR gegenüber 2,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Bayer.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Nach Kursgewinnen von 35%: JPMorgan sieht Zenit für Bayer-Aktie erreicht

Bayer-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Bayer-Aktie Buy in jüngster Analyse

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte ein Bayer-Investment von vor einem Jahr eingefahren