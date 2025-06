Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag an Fahrt

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 27,55 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 27,55 EUR nach oben. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,72 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.758.040 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00 EUR an.

Am 13.05.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Bayer-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr bedeutet