Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag höher

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 27,31 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 27,31 EUR zu. Die Bayer-Aktie legte bis auf 27,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 372.896 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,62 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,00 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent verringert.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Bayer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

