Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Bayer zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 27,78 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Bayer-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 27,84 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 27,33 EUR. Bei 27,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.765.256 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,84 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,111 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,00 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 13,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,56 EUR je Aktie.

