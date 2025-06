Bayer Aktie News: Bayer wird am Freitagvormittag ausgebremst

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 27,24 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 27,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 27,20 EUR. Bei 27,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 236.762 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 13,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,00 EUR.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 13,74 Mrd. EUR, gegenüber 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,20 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,56 EUR je Aktie aus.

