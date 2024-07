Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 26,69 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 26,69 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 26,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,63 EUR. Bisher wurden heute 416.189 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,57 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 34,80 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,39 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich freundlich