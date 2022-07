Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,16 EUR

Die Bayer-Aktie wies um 12.07.2022 16:22:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 56,06 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,45 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,93 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 918.574 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 17,55 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 76,69 EUR an.

Am 10.05.2022 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.639,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Bayer wird am 04.08.2022 gerechnet. Am 03.08.2023 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,34 EUR je Bayer-Aktie.

