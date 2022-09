Bayer Aktie News: Bayer am Mittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Bayer 55,13 EUR

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 54,08 EUR. Bei 54,48 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 53,97 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,09 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 331.844 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 20,46 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2021 erreicht. Abschläge von 23,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,75 EUR aus.

Am 04.08.2022 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 12.819,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.854,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

