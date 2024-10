Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,34 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 26,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 26,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.728 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,28 EUR) erklomm das Papier am 14.10.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,22 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 11,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

