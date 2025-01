Bayer Aktie News: Bayer springt am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 20,66 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 20,66 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 20,99 EUR. Bei 19,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 4.471.843 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,65 EUR erreichte der Titel am 16.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 62,85 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 10,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,13 EUR.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,97 Mrd. EUR, gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,62 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,00 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus