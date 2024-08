Bayer Aktie News: Bayer bricht am Freitagnachmittag nach oben aus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 11,5 Prozent auf 29,30 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 11,5 Prozent auf 29,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 29,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,20 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 8.320.959 Aktien.

Am 18.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,22 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,89 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Bayer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,06 EUR je Aktie belaufen.

