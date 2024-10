Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,73 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 26,73 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 26,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 2.111.984 Stück.

Am 18.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 62,98 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 7,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,25 EUR an.

Bayer gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

