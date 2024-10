Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag im Minusbereich

Bayer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,49 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,49 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,54 EUR. Bisher wurden heute 95.150 Bayer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,57 EUR) erklomm das Papier am 18.10.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 64,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 5,78 Prozent Luft nach unten.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,02 EUR im Jahr 2024 aus.

