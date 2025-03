Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag

Bayer im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 24,01 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 24,01 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 24,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 165.074 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 18,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 23,32 Prozent sinken.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,943 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2025. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,12 Prozent zurück. Hier wurden 11,73 Mrd. EUR gegenüber 11,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,50 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

