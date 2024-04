Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Rot

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 26,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,10 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,08 EUR nach. Bei 26,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 197.173 Aktien.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 135,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 4,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,328 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,33 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 05.03.2024. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.862,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie gibt ab: Bayer nicht mehr größter Pharmariese Deutschlands

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen