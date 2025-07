Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Nachmittag

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 27,63 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 27,63 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 27,50 EUR. Bei 27,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.039.543 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Abschläge von 33,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,86 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

