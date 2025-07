Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,63 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 27,63 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.899 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 10,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,49 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,86 EUR an.

Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 13,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

