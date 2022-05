Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Bayer 64,33 EUR

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 23.05.2022 12:04:00 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 64,29 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 64,54 EUR. Bei 64,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 446.349 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,44 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 43,91 EUR fiel das Papier am 06.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,43 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 76,77 EUR.

Bayer ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,53 EUR gegenüber 2,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.639,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,82 EUR je Bayer-Aktie.

