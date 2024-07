Bayer Aktie News: Bayer büßt am Mittwochmittag ein

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 26,34 EUR ab.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 26,34 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 26,25 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,57 EUR. Bisher wurden via XETRA 863.135 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 104,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 5,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,80 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 13,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 14,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

