Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag fester

Um 12:22 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 55,16 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 55,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 415.370 Bayer-Aktien.

Am 13.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 25,63 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,60 EUR aus.

Bayer ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.281,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 9.781,00 EUR umgesetzt.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

