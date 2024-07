Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Bayer

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 27,57 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 27,57 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 27,65 EUR zu. Mit einem Wert von 27,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.726.030 Bayer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 53,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 95,18 Prozent zulegen. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 10,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,11 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,80 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,39 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,77 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,07 EUR je Bayer-Aktie.

