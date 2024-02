Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 28,57 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 28,57 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 28,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,75 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 858.265 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 116,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 27,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,53 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 40,22 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain

Pluszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag