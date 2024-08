Bayer Aktie News: Bayer verliert am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 27,64 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 27,64 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 27,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 455.859 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,32 EUR an. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 46,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 10,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,89 EUR an.

Am 06.08.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,14 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,06 EUR je Aktie.

