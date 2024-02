Bayer Aktie News: Bayer wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 29,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 29,08 EUR abwärts. Bei 29,08 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 221.045 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 61,91 EUR. 112,90 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,78 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2022 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,22 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.342,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.281,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,99 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone