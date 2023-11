Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 31,03 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 31,03 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 30,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 2.378.479 Stück.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. 111,64 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 0,60 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,10 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR im Vergleich zu 11.281,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 05.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Bayer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,41 EUR je Bayer-Aktie.

