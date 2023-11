Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minusbereich

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 31,27 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 31,27 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,15 EUR nach. Bei 31,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 299.831 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 110,01 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.11.2023 auf bis zu 31,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,37 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,10 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,32 Prozent zurück. Hier wurden 10.342,00 EUR gegenüber 11.281,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 05.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 6,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer