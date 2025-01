Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 21,35 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 21,35 EUR abwärts. Bei 21,30 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 502.785 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,24 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,33 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,41 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 13,74 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,13 EUR an.

Am 12.11.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,97 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,34 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,98 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

