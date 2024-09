Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 30,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 30,62 EUR. Bei 30,99 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,56 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.068.758 Stück gehandelt.

Am 30.09.2023 markierte das Papier bei 45,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 49,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,48 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 11,14 Mrd. EUR gegenüber 11,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich

Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags freundlich