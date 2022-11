Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittwochmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Bayer 55,49 EUR

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 55,59 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,52 EUR aus. Bei 56,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 539.983 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 18,24 Prozent wieder erreichen. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 26,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,60 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,05 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.281,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.781,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.02.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 28.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,74 EUR fest.

