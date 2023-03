Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,91 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 58,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 58,96 EUR. Mit einem Wert von 58,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.127.881 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2022 erreicht. 13,43 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,40 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer veröffentlichte am 28.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 12.000,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11.118,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,24 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

