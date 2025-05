Bayer Aktie News: Bayer haussiert am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,9 Prozent auf 25,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,9 Prozent auf 25,95 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 25,97 EUR. Bei 25,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 805.691 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 19,58 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR. Abschläge von 29,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,111 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,03 EUR an.

Am 05.03.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Ausblick: Bayer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bayer-Aktie freundlich: Bayer plant Aus für Standort Frankfurt

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr bedeutet