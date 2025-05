So bewegt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

13.05.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 24,96 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 24,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 26,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.809.868 Bayer-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 26,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,111 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 24,65 EUR angegeben. Am 05.03.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11,73 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,43 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie Ausblick: Bayer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Bayer-Aktie freundlich: Bayer plant Aus für Standort Frankfurt DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr bedeutet

