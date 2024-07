Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit Aufschlag

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 27,87 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 27,87 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,07 EUR zu. Bei 27,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 831.834 Bayer-Aktien.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 93,07 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,43 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

